Сенат Конгресса США утвердил Майкла Карпентера в качестве постпреда при ОБСЕ
Сенат Конгресса США в среду единогласно утвердил кандидатуру директора аналитического Центра Байдена при Пенсильванском университете Майкла Карпентера на должность постоянного представителя США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Сенаторы также единогласно утвердили кандидатуру бывшего заместителя госсекретаря Томаса Найдса на пост посла в Израиле. В ближайшее время пройдет церемония приведения дипломатов к присяге.
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