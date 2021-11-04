Сенат Конгресса США утвердил Майкла Карпентера в качестве постпреда при ОБСЕ

Сенат Конгресса США в среду единогласно утвердил кандидатуру директора аналитического Центра Байдена при Пенсильванском университете Майкла Карпентера на должность постоянного представителя США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сенаторы также единогласно утвердили кандидатуру бывшего заместителя госсекретаря Томаса Найдса на пост посла в Израиле. В ближайшее время пройдет церемония приведения дипломатов к присяге.