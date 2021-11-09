Замгенсека ООН считает реальной гражданскую войну в Эфиопии

Риск скатывания ситуации в Эфиопии в расширяющуюся гражданскую войну очень реален. Такое мнение высказала в понедельник заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам и миротворчеству Розмари Ди Карло, выступая на заседании Совета Безопасности, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Велось много обсуждений того, как будет развиваться кризис в ближайшие недели. В стране с населением 110 млн человек, где более 90 различных этнических групп и 80 языков, никто не может предсказать, к чему приведут продолжающаяся борьба и небезопасная среда, - сказала Ди Карло. - Но ясно то, что риск скатывания Эфиопии в расширяющуюся гражданскую войну слишком реален".

По словам замгенсекретаря, это приведет к гуманитарной катастрофе и "поглотит будущее этой важной страны". Политические последствия интенсификации насилия, полагает Ди Карло, будут огромны, усугубляя многие кризисы в регионе Африканского Рога.