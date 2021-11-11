Boeing выплатит компенсации семьям погибших при катастрофе в Эфиопии

Компания Boeing согласилась выплатить компенсации по делу о катастрофе Ethiopian Airlines в 2019 году. Об этом сообщает Reuters, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

«Boeing стремится к тому, чтобы все семьи, потерявшие близких в результате несчастного случая, получили полную и справедливую компенсацию за и гибель», — говорится в заявлении. Размер выплат не уточняется.

Как отмечают адвокаты потерпевших, в соответствии с соглашением компания также признала, что самолеты 737 MAX «находились в небезопасном состоянии». Также корпорация не буде «пытаться обвинять кого-либо другого» в крушении.

В декабре 2019 года Boeing приостановила выпуск авиалайнеров Boeing 737 MAX. Поводом стали катастрофы в Эфиопии в 2019 году и в Индонезии в 2018-м, жертвами которых стали почти 350 человек. Руководство компании признало, что в обоих случаях перед катастрофой имел место сбой в работе системы улучшения маневренности.