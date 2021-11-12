Ученые назвали изменение голоса признаком болезни Паркинсона

Изменения в голосе человека могут говорить о начале болезни Паркинсона, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Ученые Американской ассоциации болезни Паркинсона установили, что тихий или постепенно затихающий голос часто наблюдается у людей с этой болезнью.

Одним из признаков болезни Паркинсона специалисты назвали монотонную речь. Некоторые пациенты просто не в состоянии контролировать уровень громкости и эмоциональности.

Заикание также является одним из тревожных признаков, который может свидетельствовать о развитии болезни Паркинсона.

Болезнь Паркинсона возникает из-за нарушения выработки клетками мозга дофамина. Это ведет к нарушению функций клеток, которые отвечают за движение человека.