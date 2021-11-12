Ученые назвали изменение голоса признаком болезни Паркинсона
Изменения в голосе человека могут говорить о начале болезни Паркинсона, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.
Ученые Американской ассоциации болезни Паркинсона установили, что тихий или постепенно затихающий голос часто наблюдается у людей с этой болезнью.
Одним из признаков болезни Паркинсона специалисты назвали монотонную речь. Некоторые пациенты просто не в состоянии контролировать уровень громкости и эмоциональности.
Заикание также является одним из тревожных признаков, который может свидетельствовать о развитии болезни Паркинсона.
Болезнь Паркинсона возникает из-за нарушения выработки клетками мозга дофамина. Это ведет к нарушению функций клеток, которые отвечают за движение человека.
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