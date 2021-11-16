Темпы роста мировой торговли замедлились

Темпы роста мировой торговли замедляются после резкого подъема в первом полугодии 2021 года, последовавшего за спадом, вызванным пандемией коронавируса. Такие данные представила Всемирная торговая организация (ВТО), передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Так, индекс торговли составляет 99,5 пункта по шкале в сто баллов, в то время как в августе он достигал рекордных 110,4 пункта. Этот индикатор имеет название «Барометр торговли товарами», он отражает тенденции мировой коммерции.

«Снижению "Барометра" способствовали недавние потрясения с поставками, включая заторы в портах вследствие резкого увеличения заказов на импорт в первой половине года и сбои в производстве товаров, которыми широко ведется торговля», — полагают эксперты ВТО.

Всемирная торговая организация видит в этой тенденции признаки ослабления спроса. Особенно сильное снижение испытывают индексы «торговля автомобилями» (85,9 пункта), «электронные компоненты» (99,6), к своим прежним значениям вернулись «морские контейнерные перевозки» (100,3), «сырье» (100). Высоким остается «фрахт воздушных судов» (106,1) как альтернатива морским перевозками.