В Бразилии открыли новый вид беззубого динозавра

Палеонтологи бразильского Национального музея объявили об открытии нового вида динозавра, проживавшего на территории современной южноамериканской республики 70-80 млн лет назад. Древний ящер получил название Berthasaura Leopoldinae. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает портал G1.

Находка была сделана на так называемом кладбище птерозавров в районе города Крузейру-ду-Уэсти, в 30 км от Куритибы, административного центра южного штата Парана. По словам ученых, работавших над восстановлением облика животного на протяжении семи лет, за время раскопок, продолжавшихся с 2011 по 2014 год, им удалось найти достаточно большое количество костей этого динозавра мелового периода.

"У нас есть череп, челюсть, позвоночник, кости плечевого пояса и таза, передние и задние конечности. Таким образом, "Берта" - один из динозавров бразильского мелового периода, дошедших до нас в наиболее полном виде", - цитирует портал слова директора музея Алешандри Келлнера. Рептилию назвали в честь известного бразильского зоолога Берты Луц, императрицы Марии Леопольдины и названной в честь последней школы самбы "Императрис леопольденсе".

Животное обладало уникальной формой черепа и, в отличие от других сородичей, останки которых ранее находили на континенте, не имело зубов. Данный факт заставляет ученых гадать, чем именно питалась древняя рептилия. "Мы могли бы предположить, что ее рацион отличался от большинства динозавров этой группы. Но то, что животное не имело зубов, само по себе еще не означает, что оно не могло питаться мясом", - считает исследователь музея Джованни Алвес ди Соуза.

Что касается внешних размеров рептилии, то ее длина составляла около одного метра от носа до кончика хвоста, а рост - около 80 см. Вес животного, передвигавшегося на задних лапах, не превышал 8-10 кг, полагают ученые.