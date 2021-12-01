Илон Маск представил новый товар Tesla - "киберсвисток"

Американский предприниматель Илон Маск представил новый товар своей компании Tesla - "киберсвисток", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Посвисти на Tesla, - написал он во вторник в Twitter и прикрепил к сообщению ссылку на товар. Он также сопроводил запись ироничным замечанием: "Не покупайте тряпочку для протирки Apple, купите лучше наш свисток".

На странице Tesla "киберсвисток" описывается как "премиальная коллекционная вещь, сделанная из полированной нержавеющей стали". Товар выполнен в форме концепта электромобиля компании Cybertruck. Цена за изделие установлена на отметке $50.