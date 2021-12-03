Омикрон-штамм выявлен у полностью вакцинированного пациента

Гражданин Греции, заразившийся омикрон-штаммом коронавируса в Йоханнесбурге, был полностью вакцинирован от COVID-19, сообщает Trend со ссылкой на Ленту.Ru.

Министр здравоохранения Танос Плеврис и руководитель Национальной организации общественного здравоохранения EODY Теоклис Заутис подтвердили, что в стране обнаружили первый случай заражения штаммом омикрон. 60-летний бизнесмен, прибывший из Южной Африки на Крит через одну из европейских стран утром 26 ноября, сейчас с легкими симптомами находится на карантине.

Сообщается, что экспресс тест, который он сделал в аэропорту, был отрицательным. Однако уже на следующий день у него проявились легкие симптомы. Мужчина делал экспресс-тесты каждый день, 29 ноября тест оказался положительным. Тогда был проведен ПЦР-тест. В связи с подозрением на заражение штаммом омикрон было проведено исследование, которое его подтвердило.

«Состояние его хорошее, у него нет серьезных симптомов. Он дома на карантине. На карантин помещены как его близкие, так и те, кто летел рядом с ним в самолете из Южной Африки», — сообщает греческое общественное телевидение ERT.

Отмечается, что в ближайшие три-четыре дня станет известно, проявились ли симптомы омикрон-штамма у контактировавших с зараженным предпринимателем людей.