Самолет ВВС Сальвадора c сыном министра на борту потерпел крушение

Самолет ВВС Сальвадора рухнул в береговой зоне. Как сообщили в Вооруженных силах, на борту находился сын министра обороны страны, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Известно, что самолет выполнял задание в прибрежной зоне. В настоящее время ведутся поиски трех членов экипажа. Об этом рассказал глава оборонного ведомства Сальвадора на своей странице в Twitter.

"Мы ищем трех членов экипажа, в том числе лейтенанта Херардо Мерино, сына министра Мерино Монроя", - говорится в сообщении.

Местные СМИ передают, что разбился самолет модели Baron 55 Beechcraft.