Назван способ улучшить работу мозга за десять минут

Согласно исследованию ученых из японского университета Цукуба о работе мозга и способах ее улучшения, положительное влияние на умственную деятельность и настроение человека оказывает физическая активность. Результаты работы опубликованы в научном журнале Scientific Reports, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

В своем исследовании специалисты выяснили, что в частности бег хорошо влияет на работу головного мозга.

Ученые рассказали, что даже легкий десятиминутный бег значительно усиливает локальный кровоток в различных областях префронтальной коры. Этот участок головного мозга у человека отвечает за общение, скорость принятия решений, достижение целей, самоконтроль и ряд других когнитивных функций.

Также физическая активность благотворно влияет на настроение. Исследователи в ходе своей работе изучили состояние 26 здоровых мужчин и женщин, не занимавшихся бегом. Они были распределили на две группы. Одна из них участвовала в десятиминутных пробежках, вторая — была контрольной.

Затем они были протестированы тестом Струпа, который включает в себя задания на сопоставление разных слов и цветов, а также оценку инфракрасной спектроскопии. Двумерная шкала позволила экспертам измерить настроение добровольцев. У всех участников исследования после тренировки было отмечено повышение настроения.