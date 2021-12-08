Специалисты НАСА вернули телескоп Hubble к работе

Специалисты НАСА смогли восстановить работу оборудования космического телескопа Hubble, которое было переведено в безопасный режим из-за проблем с внутренней коммуникацией аппарата в октябре этого года, об этом, как сообщает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщило НАСА.

"Команда специалистов, занимающаяся космическим телескопом Hubble, вернула спектрограф с функцией формирования изображения к работе в понедельник, 6 декабря, теперь инструмент собирает научные данные вместе со всеми четырьмя активными инструментами. Специалисты не нашли новых проблем с синхронизацией передачи данных с момента начала мониторинга 1 ноября", - говорится в сообщении НАСА.

"Специалисты продолжат прорабатывать и испытывать изменения, внесенные в программное обеспечение инструмента. Они помогут продолжать проведение научных исследований даже если телескоп будет испытывать проблемы с синхронизацией передачи сигналов в будущем", - отмечается в сообщении.

В течение немногим более месяца нахождения аппарата в безопасном режиме специалисты постепенно возвращали к работе инструменты телескопа - камеру ближнего инфракрасного диапазона и многоцелевой спектрометр NICMOS, спектрографы, сенсоры и камеры, установленные на Hubble.

26 октября этого года НАСА сообщило, что космический телескоп Hubble был переведён в безопасный режим из-за проблем с внутренней коммуникацией.