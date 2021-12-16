Девять человек погибли при крушении самолета в Доминикане
Не менее девяти человек погибли во время крушения легкомоторного самолета около столицы Доминиканской Республики Санто-Доминго. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ, сообщает местная газета Diario Libre.
По информации издания, среди погибших есть двое несовершеннолетних. Трое погибших были доминиканцами, шестеро — американцами.
Согласно некоторым данным, самолет направлялся в Орландо (США). После взлета он пытался зайти на посадку в аэропорту Лас-Америкас из-за обнаружения технических неполадок на борту.
Сейчас правоохранители занимаются выяснением причин трагедии.
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