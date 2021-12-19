SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя с турецким спутником связи

Компания SpaceX осуществила в субботу запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая доставит на орбиту турецкий спутник связи Turksat 5A, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Запуск с космодрома на мысе Канаверал был осуществлен в 22:58 по времени восточного побережья США. Турецкий спутник связи пятого поколения массой около 4,5 тонны будет выведен на геостационарную орбиту высотой около 35,7 тыс. км. Ожидается, что он будет эксплуатироваться по меньшей мере 15 лет.

Это уже второй запуск SpaceX за последние сутки. Ранее в субботу с площадки на базе ВВС США Ванденберг (штат Калифорния) в 04:42 по местному времени состоялся запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной группировкой микроспутников Starlink.