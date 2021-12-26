Умер экс-президент Греции Каролос Папульяс

Бывший президент Греции Каролос Папульяс умер в воскресенье в возрасте 92 лет. Об этом сообщило Афинское Македонское агентство новостей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Свои соболезнования в связи с его смертью выразила действующий президент Греции Катерина Сакелларопулу. "С волнением и скорбью мы в последний раз приветствуем Каролоса Папульяса, патриота из [области] Эпир и политического деятеля. Его участие в национальном Сопротивлении и в борьбе против диктатуры были определяющими в его судьбе, отражая его неизменную приверженность идеалам свободы и справедливости, которые он последовательно отстаивал на протяжении всей своей карьеры", - приводит слова Сакелларопулу ее пресс-служба.

"Будучи глубоким экспертом в области международной политики, во время своего пребывания в министерстве иностранных дел он способствовал тому, что Греция приобрела особый вес и укрепила свою роль как фактор стабильности в нашем регионе", - подчеркнула глава государства.

Она отметила, что Папульяс занимал пост президента республики два срока подряд и своим моральным обликом и поведением оказал честь этому высшему государственному институту власти, решительно защищая социальную сплоченность и национальное единство. "В связи с его смертью я выражаю свои глубочайшие соболезнования его семье и друзьям", - сказала Сакелларопулу.

Глава МИД Греции Никос Дендиас написал в Twitter, что покойный, почтивший его своей дружбой, "служил с достоинством и духом солидарности обществу на высоком государственном посту президента республики, а также национальным интересам на должности министра иностранных дел". Дендиас отметил эффективность и тактичность во время работы Папульяса на государственных должностях и выразил соболезнования семье экс-президента Греции.