Ученые объяснили низкую патогенность «омикрона»
Специалисты предположили, что легкое течение коронавирусной инфекции, вызываемой «омикроном», связано с низкой скоростью распространения штамма в легких - в сравнении с предыдущими вариантами. Об этом сообщает New York Times, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
К такому выводу пришли несколько исследовательских групп. Так, исследователи из Японии и США заразили разными штаммами SARS-CoV-2 хомяков и крыс. У грызунов, инфицированных «омикроном», наблюдалось меньше повреждений дыхательных путей.
Аналогичные результаты получили сотрудники Университета Гонконга, правда, они экспериментировали с тканями человеческого организма. В 12 образцах, взятых в дыхательных путях, омикрон распространялся медленнее дельты.
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