Роналдо заразился коронавирусом
Двукратный чемпион мира по футболу, а также президент "Крузейро" и испанского "Вальядолида" Роналдо заболел коронавирусом.
Об этом,как передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ, сообщила пресс-служба "Крузейро".
Из-за болезни он не примет участие в предстоящих мероприятиях, которые посвящены дню рождения клуба. "Крузейро" 2 января исполнился 101 год.
Сейчас Роналдо находится на самоизоляции и чувствует себя хорошо. У него есть лишь незначительные симптомы болезни.
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