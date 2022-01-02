Роналдо заразился коронавирусом

Двукратный чемпион мира по футболу, а также президент "Крузейро" и испанского "Вальядолида" Роналдо заболел коронавирусом.

Об этом,как передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ, сообщила пресс-служба "Крузейро".

Из-за болезни он не примет участие в предстоящих мероприятиях, которые посвящены дню рождения клуба. "Крузейро" 2 января исполнился 101 год.

Сейчас Роналдо находится на самоизоляции и чувствует себя хорошо. У него есть лишь незначительные симптомы болезни.