Ученые пришли к выводу, что антитела после COVID-19 могут атаковать здоровые клетки

Journal of Translational Medicine пишет, что ученые из Института сердца в Лос-Анджелесе пришли к выводу об опасности антител после COVID-19, передает Trend со ссылкой на "Московский комсомолец".

Антитела, вырабатывающиеся у перенесших заболевание, способны ошибочно атаковать здоровые клетки. Такой эффект проявляется спустя несколько месяцев и проявляется хроническими воспалениями и проблемами с нервной системой, кожей и суставами.

Правильно работающие антитела уничтожают антигены — чужеродные белки, тем самым защищая организм от инфицирования. Ученые же говорят об аутоиммунной реакции — когда антитела признают здоровые клетки антигеном и атакуют их.