Ученые рассказали о факторах риска развития диабета

На риски возникновения диабета могут влиять размер печени и поджелудочной железы, а также повышение содержания в них жировой ткани. Об этом говорится в исследовании британских ученых из Университета Брунеля, опубликованном в Diabetes Care, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Как утверждают ученые, увеличение количества жира на 5 процентов провоцировало риск возникновения диабета на 27 процентов. При этом отмечается, что объем печени и содержание в ней жира связано с сахарным диабетом второго типа. Повышение содержания жировой ткани в поджелудочной ткани специалисты соотнесли с риском возникновения диабета второго типа, в то время как ее объем — с диабетом первого типа.

Кроме того, в зоне риска также находятся люди с генетически обусловленным небольшим объемом поджелудочной железы, говорится в исследовании.