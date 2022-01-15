Федеральный суд Австралии отложил заседание по делу об аннулировании визы Джоковича

Австралийский федеральный суд в субботу отложил рассмотрение новой апелляции сербского теннисиста Новака Джоковича, оспорившего решение властей страны о повторном аннулировании его визы и депортации. Об этом сообщил судья Дэвид О'Каллаган в ходе онлайн-трансляции заседания, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По решению суда, следующее слушание состоится в воскресенье, 16 января, в 09:30 по местному времени. До этого времени спортсмен останется в отеле для мигрантов в Мельбурне, его пребывание на территории Австралии продлится до тех пор, пока федеральный суд не рассмотрит законность решения министра о повторном аннулировании его визы и не примет окончательного решения по этому делу.

Как ожидается, до конца дня судья О'Каллаган примет решение о составе суда для следующего заседания. Если будет принято решение о рассмотрении дела коллегией из трех судей, то ответчик по делу, которым является министр по вопросам иммиграции Алекс Хоук, лишится права на обжалование вердикта.