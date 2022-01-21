Раскрыт загадочный источник материи для роста галактик

Астрономы Университета штата Аризона определили загадочный источник, откуда галактики накапливают вещество, которое тратится на звездообразование. Об этом сообщается в статье, опубликованной в The Astrophysical Journal, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Ученые раскрыли, что галактики окружают слабо заметные резервуары «топлива», которое попадает в галактики и позволяет новым звездам и планетным системам формироваться. Это объясняет, почему некоторые галактики способны производить больше звезд, чем позволяют их собственные запасы звездообразующего газа.

Специалисты использовали статистический метод, известный как взаимная корреляция и применяемый для выявления связи между двумя величинами. Они проанализировали данные из обзора ALFALFA с телескопа Аресибо и обзора «Межгалактическая среда с малым красным смещением» и смогли определить, как богатые газом галактики связаны с облаками, видимыми в межгалактической среде.

Согласно выводам исследователей, галактики, подобные Млечному Пути, будут продолжать расти и формировать новые планетные системы по мере поступления нового материала. Такой результат показывает, что звезды продолжат образовываться и в далеком будущем, и, скорее всего, темпы звездообразования в спокойных галактиках еще долго не будут снижаться.