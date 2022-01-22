НАТО начинает учения в Средиземном море с участием авианосца США

НАТО проведет крупные военные учения в Средиземном море с участием американского авианосца "Гарри Трумэн". Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Он подчеркнул, что маневры "Удар Нептуна-22" планировали заранее.

"Авианосная ударная группа "Гарри Трумэн" будет передана под оперативное управление НАТО и станет центральным элементом этих давно планировавшихся учений", - отметил Кирби.

По его словам, во время маневров военные отработают "дальние удары" и приемы противолодочной борьбы. В учениях, которые начнутся в понедельник и будут длиться до 4 февраля, примут участие еще несколько стран НАТО, однако их представитель Пентагона не назвал.

"Вопрос об учениях был должным образом изучен с учетом нынешней напряженности. И после всех рассмотрений и обсуждений с участием союзников по НАТО было принято решение действовать", - заключил Кирби.