Курс биткоина рухнул до пятимесячного минимума
Курс биткоина упал ниже 39 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные CoinGecko, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.
Отмечается, что криптовалюта опустилась до минимума с августа 2021 года. Так, сейчас стоимость биткоина составляет 38 178 долларов (минус 9,7 процента). С начала ноября стоимость цифровых токенов в целом упала на триллион долларов, что происходит на фоне ожидаемого ужесточения денежно-кредитной политики в США.
В Bloomberg обратили внимание на то, что биткоин в последнее время находится в зависимости от колебаний акций технологических компаний.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Кяльбаджар среди освобожденных территорий Азербайджана наиболее подходит для зимнего туризма - Агентство
Бесподобный хингял и сюрприз от поклонницы… – чем еще запомнился турецким звездам визит в Баку (ФОТО)
Удивительный дом в Ичери шехер, который создал Мир-Теймур Мамедов. Посвящается юбилею Мастера! (ФОТО)
Азербайджан уделяет приоритетное внимание формированию продовольственной безопасности за счет местного производства
Улучшается обеспечение подразделений, дислоцированных на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Турецкие звезды Хазал Кая, Селин Шекерджи и Энис Арыкан вызвали восторг и ликование бакинских поклонников (ФОТО)
На структуре «Айпара» в азербайджанском секторе Каспия высокая вероятность наличия нефтегазовых запасов
В мире есть голос мой – проект в Узбекистане о творчестве азербайджанского писателя Азизы Джафарзаде
В ARTIM состоялась премьера необычного спектакля "Попутчик по дороге в ад" в различных языковых вариациях (ВИДЕО, ФОТО)
Обладательница титула "Вице-мисс мира" в Баку отмечена международной наградой "Жизнь без рака" (ФОТО)
Названы сферы-лидеры по темпам роста налоговых поступлений в ненефтяном секторе Азербайджана в 2021 г.
Продолжаются поиски военнослужащих, пропавших без вести в ходе боевых операций - Военный прокурор Азербайджана
Названы цели визита советника Кабинета президента Франции и спецпредставителя ЕС на Южный Кавказ (Эксклюзив)