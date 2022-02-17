"Ливерпуль" победил "Интер" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА
БАКУ /Trend/ - Итальянский футбольный клуб "Интер" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов проиграл в домашней игре с английским "Ливерпулем" со счетом 2:0.
Как сообщает Trend, в составе "мерсисайдцев" отличились Роберто Фирмино (75-я минута), Мохаммед Салах (83).
Ответный матч между командами состоится 8 марта на стадионе "Энфилд". В последний раз команды встречались между собой в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2007/08, тогда английский клуб победил в обоих матчах (2:0 и 1:0).
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