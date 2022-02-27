Президент Украины выдвинул Баку в качестве переговорной площадки с российской стороной

БАКУ /Trend/ - Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул Баку в качестве переговорной площадки с российской стороной.

Как передает Trend со ссылкой на украинские СМИ, глава Украинского государства сообщил об этом в своем обращении.

"Варшава, Стамбул, Баку – эти города мы предложили России для переговоров. Да и любой другой город, откуда не прилетают ракеты в Украину", - сказал Владимир Зеленский.