Президент Украины выдвинул Баку в качестве переговорной площадки с российской стороной
БАКУ /Trend/ - Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул Баку в качестве переговорной площадки с российской стороной.
Как передает Trend со ссылкой на украинские СМИ, глава Украинского государства сообщил об этом в своем обращении.
"Варшава, Стамбул, Баку – эти города мы предложили России для переговоров. Да и любой другой город, откуда не прилетают ракеты в Украину", - сказал Владимир Зеленский.
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