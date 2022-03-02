В Украине сообщили о прекращении железнодорожного сообщения с югом страны (ФОТО)

Железнодорожного сообщения с югом больше нет, разрушен мост.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на УНИАН, сообщает Запорожская областная государственная администрация на своей странице в Facebook.

Подчеркивается, что мост в Васильевке был разрушен в результате обстрелов.

Администрация также разместила соответствующие фото.