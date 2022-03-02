В Украине сообщили о прекращении железнодорожного сообщения с югом страны (ФОТО)
Железнодорожного сообщения с югом больше нет, разрушен мост.
Об этом, как передает Trend со ссылкой на УНИАН, сообщает Запорожская областная государственная администрация на своей странице в Facebook.
Подчеркивается, что мост в Васильевке был разрушен в результате обстрелов.
Администрация также разместила соответствующие фото.
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