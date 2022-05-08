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Зеленский встретился с премьер-министром Канады

В мире Материалы 8 мая 2022 23:00
Зеленский встретился с премьер-министром Канады

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Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо выразил надежду, что совместными усилиями Украине удастся преодолеть все вызовы.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на Укринформ, глава государства сообщил в Телеграме.

«Канада среди лидеров поддержки Украины в борьбе за свою свободу. То, что Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сегодня рядом с украинским народом, для нас много значит. Верю, общими усилиями нам удастся преодолеть все вызовы», – отметил Зеленский.

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