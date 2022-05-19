НАТО довела число сил в состоянии высокой степени боеготовности до 42 тыс., самолетов - 120, а кораблей - 20 с лишним. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в четверг на пресс-конференции в Брюсселе верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе американский генерал Тод Уолтерс.

"Под моим руководством как верховного главнокомандующего в Европе у нас сейчас имеется свыше 42 тыс. человек и 120 самолетов в состоянии высокой степени боеготовности, в режиме готовности находятся также более 20 кораблей", - сказал он.

"Сейчас вклад Соединенных Штатов в коллективную оборону <...> составляет более 100 тыс. военнослужащих. Мы также возобновили подготовку наших украинских партнеров. Если говорить в целом, то решимость и единство НАТО никогда еще не были так велики", - утверждал американский генерал.