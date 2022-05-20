Мастерская по производству пиротехники взорвалась в Мексике

Мощный взрыв прогремел в четверг в мастерской по производству пиротехники в штате Пуэбла в центральной части Мексики. Жертвами чрезвычайного происшествия стали по меньшей мере два человека, еще несколько пострадали. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила на своем сайте газета El Universal.

Трагедия произошла в районе Сан-Мигель-Сакаола. Взрыв повредил несколько зданий по соседству с мастерской. На месте происшествия идут поисково-спасательные работы. Сведений о возможных причинах случившегося обнародовано не было.

В декабре 2016 года взрыв и последовавший за ним пожар уничтожили один из крупнейших в Мексике рынков пиротехники, находившийся в муниципалитете Тультепек в штате Мехико. Жертвами трагедии стали 42 человека, десятки получили травмы и ожоги.