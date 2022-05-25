В Испании выявили еще 15 подтвержденных случаев оспы обезьян

БАКУ /Trend/ - Министерство здравоохранения Испании подтвердило еще 15 новых случаев оспы обезьян, в результате чего общее число случаев заболевания в стране достигло 51.

Как передает Trend со ссылкой на "Синьхуа", больше всего случаев зафиксировано в Мадридской коммуне - там вирусом заразились 47 человек. По два случая зарегистрировано на Канарских островах и Андалусии на юге страны.

В настоящее время анализируются еще 20 подозрительных случаев.

Представитель правительства Изабель Родригес заявила во вторник, что на данный момент нет планов по вакцинации лиц моложе 40 лет, которые ранее не были привиты от оспы.

В среду Комиссия общественного здравоохранения и Межтерриториальный совет по здравоохранению проведут совместное заседание, чтобы обсудить возможные действия по локализации вспышки заражения.