Число случаев смерти от COVID-19 снизилось за неделю в мире на 11%

Более 3,7 млн человек заразились коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю, более 9 тыс. умерли. Число случаев заражения сократилось на 3% по сравнению с предшествующими семью днями, а число летальных исходов - на 11%, сообщила в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается в ее еженедельном бюллетене, на минувшей неделе, с 16 по 22 мая, "продолжилась тенденция к снижению [числа новых случаев COVID-19] после пиковых значений января". Заболеваемость уменьшилась на 3%, а смертность снизилась на 11%. В ВОЗ поступили сообщения о заражении 3 721 079 человек и о 9 440 летальных исходах.

Наиболее значительное уменьшение числа заразившихся по сравнению с предыдущей неделей (с 8 по 15 мая) зарегистрировано в Африке (минус 24%), Юго-Восточной Азии (минус 23%) и Европе (минус 20%). Вместе с тем рост заболеваемости отмечен в Америке (плюс 13%) и Западно-Тихоокеанском регионе (плюс 6%). Снижение смертности зафиксировано в Европе (минус 23%) и Африке (минус 22%). В то же время число летальных исходов выросло в Восточном Средиземноморье (плюс 30%).

США сообщили о самом большом числе инфицированных за неделю - 713 882. Далее следуют Китай (543 290), Австралия (360 323), Германия (268 396) и Япония (249 210). В США зарегистрировано больше всего умерших за семь дней - 1 957. Далее следуют Италия (736), Бразилия (713), Россия (680) и Испания (564), отмечается в информационном бюллетене.