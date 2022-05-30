В Германии намерены внести поправки в конституцию для создания оборонного фонда

БАКУ /Trend/ - Германия внесет поправки в конституцию, чтобы разрешить создание специального оборонного фонда на кредитной основе в размере 100 миллиардов евро (107,35 миллиарда долларов).

Как передает Trend со ссылкой на Reuters, об этом сообщило министерство финансов Германии.

Согласно источникам, переговоры вели лидер СвДП (Свободная демократическая партия) Кристиан Линднер, министр обороны от СДПГ (Социал-демократическая партия Германии) Кристин Ламбрехт, лидер зеленых Анналена Бербок и вице-президент оппозиции Матиас Мидделберг.

Подчеркивается, что эти средства будут израсходованы в течение нескольких лет для увеличения оборонного бюджета Германии примерно на 50 миллиардов евро и позволят стране выполнить задачу НАТО по ежегодному расходованию 2% своего экономического производства на оборону.