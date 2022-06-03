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Сборные Испании и Португалии сыграли вничью в матче футбольной Лиги наций

В мире Материалы 3 июня 2022 00:40

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Сборная Испании по футболу дома со счетом 1:1 сыграла вничью с командой Португалии в матче первого тура группы 2 дивизиона A Лиги наций. Встреча прошла в четверг в Севилье на стадионе "Бенито Вильямарин", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе испанцев гол забил Альваро Мората (25-я минута). У португальцев отличился Рикарду Орта (82). В следующем матче испанцы сыграют с чехами, португальцы - со сборной Швейцарии, обе встречи пройдут 5 июня.

Испанцы не проигрывают в матчах со сборной Португалии с 17 ноября 2010 года, тогда они уступили в товарищеском матче со счетом 0:4. После этого команды встречались пять раз, в четырех матчах была зафиксирована ничья, в одном матче испанцы победили в серии пенальти.

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