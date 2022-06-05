Сборная Уэльса обыграла украинцев и сыграет на чемпионате мира

Сборная Украины проиграла национальной команде Уэльса в финальном стыковом матче отбора к чемпионату мира по футболу 2022 года, передает Trend со ссылкой на Матч.

Встреча прошла в валлийском Кардиффе и завершилась со счетом 1:0 в пользу Уэльса. На 35-й минуте Гарет Бэйл выполнил навес в штрафную со стандарта, а Андрей Ярмоленко неудачно сыграл головой, отправив мяч в собственные ворота.

В полуфинале Уэльс победил Австрию (2:1), а Украина — Шотландию (3:1).

Уэльс выступит в финальном турнире ЧМ-2022 в группе B в одном квартете с Англией, Ираном и США.

Чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.