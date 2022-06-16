Защитник Дани Алвес снова покинул «Барселону»

Бразильский защитник Дани Алвес покидает «Барселону». Каталонцы не будут продлевать контракт, действующий до 30 июня, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

У защитника есть несколько предложений от европейских клубов, которые он рассмотрит в ближайшее время, однако Алвес был готов подписать контракт на год, в котором у клуба была бы опция об одностороннем расторжении соглашения после чемпионата мира 2022 года.

Игрок уже попрощался с болельщиками в своих социальных сетях.

«Это были 8 лет, которые я посвятил клубу, этим цветам и этому дому… Но, как и все в жизни, годы проходят, дороги расходятся, а истории переписываются. Прошло еще много лет, прежде чем футбол и жизнь решили дать мне возможность вернуться сюда, чтобы попрощаться. Спасибо», - написал Алвес.

Напомним, что последним клубом Дани Алвеса был «Сан-Паулу», который он покинул в сентябре из-за невыплаты долгов по заработной плате.

До этого бразилец выступал за «Барселону» с 2008 по 2016 год и выиграл с клубом 23 трофея.