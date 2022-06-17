Шесть человек пропали без вести после взрыва на химпредприятии в Китае

Восемь человек ранены и еще шесть считаются без вести пропавшими после взрыва, который произошел на химическом предприятии в китайском городе Ланьчжоу на северо-западе страны.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ, сообщает местный телеканал CCTV.

Согласно информации, ЧП произошло вечером 16 июня, примерно в 18:50 по местному времени. Медики оказывают помощь всем пострадавшим, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

На месте происшествия работают спасатели. Следователи выясняют причины произошедшего.