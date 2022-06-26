Неизвестные похитили и убили семь человек на юге Мексики

Неизвестные преступники похитили и убили семь человек в штате Юкатан на юге Мексики. Тела жертв были обнаружены в субботу на ранчо в районе Чикинцонот. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила на своем сайте газета El Sol de Mexico.

В район прибыли дополнительные силы полиции и сухопутных войск, идет поиск причастных к расправе. Официального подтверждения информации о массовом убийстве пока не поступало.

Юкатан считается самым безопасным штатом Мексики. В 2021 году, согласно официальным данным, от рук преступников там погибли 42 человека. Для сравнения, в штате Гуанахуато в центральной части страны жертвами насилия стали более 3,5 тыс. человек.