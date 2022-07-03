Ливийская армия перешла на сторону протестующих и поддержала их требования

Ливийская народная армия (ЛНА) перешла в субботу на сторону протестующих. Как заявил официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари, командование "следует за народным движением, которое выражает законные требования в контексте ливийского кризиса", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Генеральное командование заявляет о поддержке народной воли и требований граждан, - говорится в заявлении армии. - При этом наш национальный долг - обратиться к ливийскому народу с призывом не наносить ущерб общественным и частным объектам".

Вооруженные силы "не подведут людей и не оставят их уязвимыми для шантажа и вмешательства", указал аль-Мисмари. Армия пообещала защищать народ "всякий раз, когда он выберет план спасения и перехода к будущему мира, стабильности и процветания". Он призвал ливийцев проводить демонстрации мирным путем и "разработать дорожную карту для спасения [страны] от горькой реальности и абсурдности текущей ситуации" с тем, чтобы двигаться к построению гражданского государства.