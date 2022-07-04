Грузовое судно с 21 человеком на борту терпит бедствие у восточного побережья Австралии

Грузовое судно с 21 членом экипажа на борту терпит бедствие у восточного побережья Австралии, идут спасательные работы. Об этом сообщил в понедельник премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Доминик Перротт, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам главы региона, судно, потерявшее управление у побережья национального парка Ройал (расположен в 60 км к югу от Сиднея), находится в "очень опасном положении". "Правительство Нового Южного Уэльса продолжает активно сотрудничать с федеральными структурами, чтобы провести спасательную операцию как можно быстрее <�…> и доставить экипаж, остающийся на борту, на берег", - сказал Перротт.

По данным береговых служб, в настоящий момент грузовой корабль стоит на якоре примерно в 1 км от побережья и сотрудники службы спасения пытаются отбуксировать его в море. Планируется, что после того, как судно окажется на безопасном расстоянии от береговых скал, ремонтные бригады попытаются починить системы управления корабля.