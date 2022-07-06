Harley-Davidson выпустил коллекцию милитаризованных мотоциклов

Компания Harley-Davidson выпустила коллекцию мотоциклов, выполненных в военном дизайне. Об этом сообщает телеканал Fox News, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Мотоциклы выкрашены в темно-зеленый цвет и украшены белыми пятиконечными звездами, которые «отдают должное усилиям бренда во время Второй мировой войны».

По данным телеканала, раскраска аналогична военным мотоциклам Harley-Davidson WLA, которые компания поставляла армии США в годы Второй мировой войны и до 1952 года.

Поверх звезды нанесена надпись «USA» и «MILW. / WIS. /USA». Телеканал отмечает, что никаких других отличий, кроме раскраски, от базовых моделей у мотоциклов нет.