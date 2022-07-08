Саудовская Аравия приняла 1 млн паломников впервые с начала пандемии

Один миллион паломников принимает участие в хадже к святым местам ислама в Мекке и Медине в Саудовской Аравии в этом году. В первый день выполнения основных обрядов хаджа не зарегистрировано ни одного случая заражения новым коронавирусом, сообщил в четверг журналистам эмир Мекки принц Халед аль-Фейсал, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"День дарования воды не принес никаких происшествий и заболеваний среди пилигримов, - сообщил он. - Несмотря на пандемию, паломничество не прекращалось эти два года, хоть и проводилось в значительно ограниченном масштабе. В этом году мы повысили квоту до 1 млн паломников из королевства и зарубежья и запустили интегрированную систему оказания услуг, что облегчит выполнение правоверными испытаний и поможет людям обезопасить себя".

Согласно введенным из-за пандемии нового коронавируса правилам, к хаджу были допущены только полностью вакцинированные люди в возрасте от 18 до 65 лет, у которых при тестировании не выявлен COVID-19. По оценкам властей, более 85% паломников прибыли из-за рубежа. В разгар пандемии в 2020 году хадж проводился без иностранцев при участии только 10 тыс. мусульман, постоянно проживающих в королевстве, в прошлом году квота была повышена до порядка 100 тыс. человек. В былые годы среднее число паломников превышало 2,5 млн человек.