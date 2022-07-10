"Челси" заплатит за футболиста "Манчестер Сити" Стерлинга £50 млн

Английский футбольный клуб "Челси" заплатит за переход нападающего "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга £50 млн с учетом бонусов. Об этом сообщает газета The Telegraph, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что в субботу лондонский клуб согласовал условия перехода 27-летнего игрока. Контракт Стерлинга с "Челси" будет заключен на пять лет с возможностью продления на один год, футболист будет получать £300 тыс. в неделю.

Стерлинг перешел в "Манчестер Сити" из "Ливерпуля" в 2015 году. В составе команды из Манчестера англичанин по четыре раза выиграл чемпионат Англии и Кубок лиги, по одному разу - Кубок и Суперкубок Англии. В составе сборной он стал серебряным призером чемпионата Европы, который проходил летом 2021 года. В 2014 году он получил премию Golden Boy, которая вручается лучшему молодому игроку года.