В Гватемале последствия непогоды затронули почти 1,8 млн человек с начала года

Последствия ливней, обрушившихся на Гватемалу в 2022 году, затронули около 1,8 млн человек. Такие данные обнародовали в воскресенье представители властей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По подсчетам Национального координационного центра по борьбе с последствиями стихийных бедствий, наводнения, оползни, перебои с электроснабжением и другие проблемы, вызванные непогодой, коснулись 1 772 187 человек.

Погибли в общей сложности 24 человека, восемь получили травмы, четверо пропали без вести. Разгул стихии повредил свыше 3,3 тыс. жилых домов, 243 дороги и 14 мостов.

Всего в центральноамериканской республике живут почти 17 млн человек. Сезон дождей в Гватемале длится с мая по октябрь.