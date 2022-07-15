Virgin Galactic построит завод по сборке космических кораблей в Аризоне

Аэрокосмическая компания британского миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Galactic Holdings Inc намерена расширять парк космических кораблей для увеличения числа будущих полетов в космос, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Компания объявила, что построит завод по сборке космических кораблей в Аризоне к концу следующего года. Как ожидается, Virgin Galactic сможет собирать до шести кораблей в год. При этом первая партия из них будет задействована в коммерческом сервисе компании уже к 2025 году, а первые частные полеты начнутся в 2026 году.

На прошлой неделе Virgin Galactic сообщила, что заказала у подразделения Boeing Co. два дополнительных самолета, с помощью которых компания будет отправлять космические корабли в космос.

Расширение парка является ключевым моментом для "возможностей компании к быстрому росту полетных мощностей, которые являются драйверами выручки", заявил глава Virgin Galactic Майкл Колглезьер.

Virgin Galactic ранее сообщала, что планирует запустить коммерческий сервис полетов в космос в первом квартале следующего года. По словам Колглезьера, около 800 человек уже забронировали космические путешествия.

Котировки акций компании растут на 3,5% на торгах в США в пятницу.