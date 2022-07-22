Прокуратура Перу начала новое расследование в отношении президента

Генеральная прокуратура Перу начала расследование в отношении президента страны Педро Кастильо, который подозревается в препятствовании правосудию. Об этом ведомство сообщило в четверг в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Генеральный прокурор постановила начать расследование в отношении президента республики Педро Кастильо по подозрению в совершении преступления против государственной власти, а именно в укрывательстве", - говорится в сообщении.

По словам Генпрокуратуры, расследование связано "с недавними перестановками" в Министерстве внутренних дел. Экс-глава этого ведомства Мариано Гонсалес, которого отправили в отставку 19 июля, спустя две недели после назначения на эту должность, обвинил президента в препятствовании проведению расследования в отношении бывших членов правительства. Глава государства отрицает свою вину.