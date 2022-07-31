Ферстаппен стал победителем Гран-при Венгрии "Формулы-1", стартовав с 10-й позиции

Нидерландский пилот Макс Ферстаппен, представляющий команду "Ред Булл", в воскресенье стал победителем Гран-при Венгрии - 13-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Заезды проходили на автодроме "Хунгароринг", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Второе место занял британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. Третьим финишировал его партнер по команде и соотечественник Джордж Расселл.

Ферстаппен по итогам квалификации стал 10-м, показав худший результат в сезоне. До этого его худшим результатом в этом году было четвертое место в квалификации Гран-при Италии.

Следующий этап пройдет в Бельгии с 26 по 28 августа.