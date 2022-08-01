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Представитель Кувейта Хайсам аль-Гайс вступил в должность генсека ОПЕК

В мире Материалы 1 августа 2022 01:44 (UTC +04:00)
Представитель Кувейта Хайсам аль-Гайс вступил в должность генсека ОПЕК

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Представитель Кувейта Хайсам аль-Гайс официально занял пост генерального секретаря Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) с 1 августа. Аль-Гайс был избран генсеком на специальной видеоконференции министров стран ОПЕК в начале январе, его кандидатура была единственной в списке, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Первыми мероприятиями аль-Гайса в качестве генерального секретаря должны стать запланированные на 2-3 августа встречи в рамках ОПЕК+. Это заседание технического комитета, мониторинговый министерский комитет и встреча министров альянса.

Предыдущий генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо, который занимал эту должность два срока (с 2016 года), умер в начале июля. Его полномочия истекали в конце июля 2022 года

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