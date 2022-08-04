Warner Bros. анонсировала выход второй части «Джокера» в октябре 2024 года

Киностудия Warner Bros. анонсировала выход второй части «Джокера» с Хоакином Фениксом в главной роли в октябре 2024 года, сообщает издание Deadline, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Режиссер оригинальной картины Тодд Филлипс подтвердил, что сценарий второй части, получивший название Folie à deux (Безумие для двоих) уже готов. По данным издания, роль подруги и подручной суперзлодея, Харли Квин, сыграет Леди Гага.

Уточняется, что вторая часть «Джокера» будет снята в жанре мюзикла, события картины будут происходить в психиатрической лечебнице Аркхэм. Deadline уточняет, что производство картины начнется, предположительно, в декабре 2022 года.