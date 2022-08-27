Глава МАГАТЭ приветствует восстановление работы энергоблока на Запорожской АЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что Украина уведомила агентство о восстановлении работы одного из отключенных ранее энергоблоков Запорожской АЭС, и что он приветствует это, говорится в заявлении агентства, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Генеральный директор Гросси заявил, что приветствует восстановление внешней линии электропередачи. Он добавил, что отключение электроэнергии указало на потенциальную уязвимость АЭС, - отмечается в заявлении.

Этот инцидент, как считает Гросси, говорит об исключительной важности отправки миссии МАГАТЭ на этот объект как можно скорее, чтобы стабилизировать там ситуацию с ядерной безопасностью.

Кроме того, Гросси заявил, что продолжает вести консультации со всеми сторонами, чтобы организовать миссию МАГАТЭ на ЗАЭС.