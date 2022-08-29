Старший брат футболиста «Ювентуса» Поля Погба вымогает у него €13 млн

Старший брат нападающего итальянского «Ювентуса» Поля Погба вымогает у него €13 млн, сообщает France TV Info, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Погба обратился в полицию в связи с тем, что друзья детства и двое вооруженных мужчин в капюшонах заманили его в квартиру в столице Франции Париже и требовали заплатить им €13 млн из-за того, что игрок якобы перестал помогать им, когда начал профессиональную карьеру футболиста.

По словам шантажистов, на протяжении 13 лет они тайно охраняли Погба и поэтому потребовали деньги за свои услуги. Среди членов банды Погба позднее узнал своего брата Матиа. После этого он обратился сначала к юристам «Ювентуса», а затем и в полицию. Прокуратура возбудила дело о попытке шантажа организованной группой.

Вследствие произошедшего Матиа Погба выложил в социальной сети видеоролик, в котором пообещал рассказать всю правду о своем брате и футболисте «ПСЖ» Килиане Мбаппе, если Поль не заплатит ему деньги.