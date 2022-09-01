Количество случаев заражения оспой обезьян в мире превысило 50 тыс.

Число заразившихся оспой обезьян в мире превысило 50 тыс. За последние семь дней было выявлено более 6 тыс. новых случаев этого заболевания, сообщила в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как явствует из статистических данных, опубликованных ею 31 августа, на настоящий момент известно о 50 496 заразившихся, умерли 16 человек. За последние семь дней поступили сообщения о 6 029 новых случаях, включая три летальных исхода.

Больше всего заболевших в США (17 994). В первую десятку входят также Испания (6 543), Бразилия (4 693), Франция (3 547), Германия (3 467), Великобритания (3 413), Перу (1 463), Канада (1 228), Нидерланды (1 160) и Португалия (846).